Geometry C, Nev cinese più venduto in Israele

(XINHUA) - GERUSALEMME, 31 MAG - Il modello di auto elettrica Geometry C, prodotto dalla casa automobilistica cinese Geely Auto Group, è il veicolo elettrico più venduto in Israele nei primi cinque mesi dell'anno, secondo i dati pubblicati ieri dal Ministero dei Trasporti israeliano.

Le vendite del crossover compatto cinese hanno raggiunto le 1.604 unità in Israele dall'inizio dell'anno, superando il Modello 3 della casa automobilistica elettrica statunitense Tesla, con 1.452 unità vendute nello stesso periodo.

Al terzo posto nella classifica israeliana c'è il modello Ioniq 5 della casa automobilistica Hyundai della Repubblica di Corea con 1.053 auto, seguito dal modello Seres 3, prodotto dalla cinese Dfsk Motor, con 414 auto.

I dati comprendono solo le auto che sono state sottoposte alla procedura di immatricolazione completa e consegnate ai clienti. Il numero di ordini per il modello cinese è molto più alto, raggiungendo più di 8.000 unità dal lancio di novembre 2021 fino alla fine di aprile, secondo Geely Israel.

A maggio sono state consegnate ai clienti in Israele 485 vetture Geometry C. (XINHUA)