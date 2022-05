Fiera Hannover Messe invita più espositori cinesi

(XINHUA) - PARISH OF HANOVER, 31 MAG - L'Hannover Messe, una delle più grandi fiere al mondo organizzata in Germania, è pronta ad accogliere un maggior numero di espositori cinesi nei prossimi anni, come ha dichiarato il direttore della fiera.

"Spero che (la pandemia del Covid-19) sia stata solo una sfida irripetibile e che in futuro saremo in grado di ospitare nuovamente oltre un migliaio di espositori cinesi", ha dichiarato Jochen Koeckler, presidente del consiglio di amministrazione della Deutsche Messe Ag, in un'intervista rilasciata a Xinhua ieri.

Quest'anno solo un centinaio di espositori cinesi hanno partecipato all'evento, soprattutto a causa della pandemia, mentre nel 2019, erano più di 1.300.

"Per noi è molto importante attirare un vasto pubblico dalla Cina", ha spiegato Koeckler.

L'evento di quest'anno, inaugurato ieri e che durerà fino al 2 giugno, ha riunito circa 2.500 espositori provenienti da oltre 50 Paesi e regioni.

Il tema principale è 'La transizione industriale', con particolare attenzione alla digitalizzazione e alla sostenibilità. (XINHUA)