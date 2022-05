Covid: a Pechino in calo i nuovi casi

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - A Pechino oggi sono stati rilevati cinque casi di Covid-19 a trasmissione locale, di cui quattro tra le persone in quarantena per osservazione e uno proveniente da uno screening nelle comunità. Lo ha dichiarato Liu Xiaofeng, vicedirettore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, nel corso di una conferenza stampa.

Al momento, nella capitale cinese sono presenti tre aree ad alto rischio e 12 a livello medio di pericolo. A Pechino sono state attuate misure di prevenzione e controllo dinamiche e graduali in diversi distretti e alcune zone della città sono tornate alla normalità per quanto riguarda la produzione e la vita della popolazione, ha affermato il funzionario. (XINHUA)