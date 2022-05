Cina: test nazionale di ammissione all'università

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Un nuovo record di 11,93 milioni di studenti parteciperà all'esame nazionale di ammissione all'università cinese per il 2022, noto anche come 'gaokao'.

Ad eccezione di un posticipo a Shanghai a causa del Covid-19, l'esame si terrà il 7 e l'8 giugno nel Paese.

Il Gaokao è considerato fondamentale per la mobilità sociale e la selezione dei talenti nazionali in Cina. Nel 2021 più di 10 milioni di studenti hanno sostenuto l'esame in tutto il Paese.

