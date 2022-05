Cina: primo volo nuovo grande aereo anfibio AG600

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Un modello di nuova completa configurazione del grande aereo anfibio cinese AG600 ha effettuato con successo il suo volo inaugurale oggi, secondo quanto comunicato dall'Aviation Industry Corporation of China (Avic).

L'aereo anfibio AG600 di nuova configurazione è decollato dall'aeroporto di Zhuhai Jinwan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong alle 10:55 di stamattina, per poi atterrare in sicurezza dopo 20 minuti di volo, come ha dichiarato l'Avic, il principale produttore di aerei del Paese.

Durante il volo inaugurale, il velivolo ha anche condotto diverse missioni di test di funzionamento, tra cui la salita a velocità costante, la riduzione della velocità in volo livellato e la simulazione di un go-around.

Il velivolo AG600 è rimasto in buone condizioni per tutta la durata del volo, con un buon funzionamento del sistema di controllo e la stabilità di tutti i sistemi, come ha spiegato il costruttore.

Il successo del volo inaugurale del modello di nuova configurazione completa ha segnato una nuova fase per il progetto AG600 e un importante passo avanti nello sviluppo del modello funzionale antincendio del grande aereo anfibio.

Denominato in codice Kunlong, l'AG600 è un'apparecchiatura aeronautica fondamentale per il sistema di soccorso di emergenza cinese. (XINHUA)