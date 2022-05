Cina: presentato pacchetto nuove politiche economia

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Il Consiglio di Stato cinese ha emanato oggi una circolare che sollecita l'attuazione di un pacchetto di misure politiche dettagliate per stabilizzare ulteriormente l'economia.

Il pacchetto, annunciato nel corso di una riunione dell'esecutivo del Consiglio di Stato la scorsa settimana, comprende 33 misure che riguardano le politiche fiscali e finanziarie, quelle relative agli investimenti, ai consumi, alla sicurezza alimentare ed energetica, alle catene industriali e di approvvigionamento, nonché ai mezzi di sussistenza della popolazione.

Secondo la circolare, la Cina potenzierà le misure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, accelererà la spesa fiscale e l'emissione di obbligazioni speciali da parte dei governi locali.

In termini di politiche monetarie e finanziarie, il Paese ridurrà i costi reali dei prestiti, aumenterà l'efficienza dei finanziamenti attraverso i mercati dei capitali e rafforzerà il sostegno finanziario alle infrastrutture e ai grandi progetti.

Per quanto riguarda gli investimenti e i consumi, la Cina promuoverà gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, lo sviluppo sano della platform economy e l'acquisto di automobili ed elettrodomestici, come si legge nel documento.

