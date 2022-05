Cina: Pmi non manifatturiero in crescita a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Il purchasing manager's index (Pmi) per il settore non manifatturiero cinese si è attestato a quota 47,8 a maggio, rispetto al 41,9 di aprile, come ha dichiarato oggi il National Bureau of Statistics (Nbs).

Un valore superiore al 50 indica un'espansione, mentre uno inferiore riflette una contrazione.

I casi locali di Covid-19 sono diminuiti costantemente questo mese, portando alla ripresa del settore dei servizi, come ha dichiarato Zhao Qinghe, statistico senior dell'Nbs.

Al contempo, il sottoindice del settore dei servizi si è attestato a 47,1 a maggio, in crescita rispetto ai 40 di aprile.

I dati di oggi mostrano anche che il Pmi per il settore manifatturiero si è rivelato pari a 49,6 a maggio, in aumento rispetto al 47,4 di aprile. (XINHUA)