Cina: più sforzi per infrastrutture trasporti rurali

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - La Cina sta pianificando di aumentare gli sforzi per migliorare le infrastrutture di trasporto nelle aree rurali nell'anno in corso. Lo ha annunciato oggi il viceministro dei Trasporti Zhao Chongjiu in occasione di una conferenza stampa.

Quest'anno il Paese asiatico completerà la ricostruzione di altri 30.000 km di strade rurali, portando l'obiettivo annuale di ricostruzione a 150.000 km, ha dichiarato l'ufficiale governativo.

Inoltre, la Cina intensificherà l'impegno per ricostruire 8.000 ponti in condizioni di sicurezza non sufficienti nelle aree rurali quest'anno, con un aumento di 3.000 ponti rispetto agli obiettivi precedentemente annunciati.

L'anno scorso, l'investimento totale della nazione asiatica nelle strade rurali ha raggiunto circa 410 miliardi di yuan (circa 61,56 miliardi di dollari) e più di 160.000 km di strade rurali sono stati ricostruiti. (XINHUA)