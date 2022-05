Cina: nuove rotte aeree per Paesi insulari Pacifico

(XINHUA) - SUVA, 01 GIU - La Cina incoraggia e sostiene le compagnie aeree a lanciare rotte aeree e voli tra la Cina e i Paesi insulari del Pacifico, nel momento in cui il Covid-19 è effettivamente sotto controllo. È quanto emerso in un documento di sintesi pubblicato ieri a Suva a seguito del secondo China-Pacific Island Countries Foreign Ministers' Meeting.

La Cina si impegna inoltre a fornire l'assistenza anti Covid-19 di cui hanno bisogno i Paesi insulari del Pacifico e a versare ulteriori capitali nel China-Pacific Island Countries Anti Covid-19 Cooperation Fund nel 2022, come si legge nel documento.

Nei prossimi cinque anni, saranno inviate squadre mediche cinesi nei Paesi insulari del Pacifico, tra cui le Isole Salomone e Kiribati, per un totale di 200 persone.

Dal 2020 al 2025, la Cina fornirà 2.500 borse di studio governative e 3.000 opportunità di formazione per le risorse umane ai Paesi insulari del Pacifico.

Il primo ministro e ministro degli Esteri delle Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama, e il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in visita, hanno presieduto ieri il secondo China-Pacific Island Countries Foreign Ministers' Meeting. (XINHUA)