Cina: normative rigide per sigarette elettroniche

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Con l'entrata in vigore di una serie di norme più severe, le autorità cinesi hanno intensificato l'impegno per gestire la crescita esplosiva del mercato delle sigarette elettroniche, soprattutto per frenare il vaping giovanile.

A marzo, la State Tobacco Monopoly Administration cinese ha emanato un regolamento in base al quale il Paese ha implementato la gestione delle licenze per la produzione, la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio di sigarette elettroniche a partire dal 1° maggio.

Secondo il regolamento, verrà effettuato un controllo dei canali di vendita delle sigarette elettroniche e verrà creata una piattaforma di gestione del loro commercio al fine di standardizzare le vendite. I punti vendita non dovranno trovarsi vicino alle scuole e i prodotti per sigarette elettroniche aromatizzati saranno vietati.

Negli ultimi anni, a causa delle lacune normative, l'industria delle sigarette elettroniche ha avuto uno sviluppo disordinato, e alcuni prodotti hanno presentato problemi, come contenuti di nicotina poco chiari, additivi sconosciuti e fuoriuscite di catrame di tabacco.

"La Cina ha la più grande popolazione di fumatori al mondo ed è il più grande produttore e consumatore di tabacco", ha dichiarato Jiang Yuan, ex direttore dell'Ufficio per il controllo del tabacco del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (China Cdc).

Le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano che in Cina ci sono oltre 300 milioni di fumatori, quasi un terzo del totale mondiale. Più della metà degli uomini adulti del Paese sono fumatori di tabacco. Inoltre, oltre 700 milioni di non fumatori, tra cui circa 180 milioni di bambini, sono esposti al fumo passivo almeno una volta al giorno, in una settimana tipo.

L'esposizione al tabacco da parte degli adolescenti è un fattore importante nel crescente numero di fumatori cinesi.

Alcune cartolerie vicino alle scuole primarie e secondarie hanno venduto sottobanco sigarette elettroniche agli studenti. Grazie all'aspetto di tendenza e ai molteplici gusti, le sigarette elettroniche aromatizzate sono popolari tra gli adolescenti.

Secondo un sondaggio pubblicato dal China Cdc nel 2019, il 69,9% degli studenti delle scuole medie aveva sentito parlare di sigarette elettroniche e il tasso di utilizzo tra il gruppo era del 2,7%, con un aumento rispettivamente di 24,9 punti percentuali e di 1,5 punti percentuali rispetto al 2014.

Sulla base di un rapporto sui rischi del fumo per la salute nel 2020, Xiao Dan, direttore del Centro per l'epidemiologia del tabacco e la rinuncia al fumo presso il China-Japan Friendship Hospital, ha affermato che ci sono prove sufficienti a dimostrazione che le sigarette elettroniche non sono salutari.

"L'uso delle sigarette elettroniche, soprattutto tra i giovani, può influire negativamente sullo sviluppo del cervello", ha dichiarato Xiao. "Gli studi hanno dimostrato che aumenta anche il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari".

Per quanto riguarda l'efficacia delle sigarette elettroniche nell'aiutare i fumatori a smettere, Xiao ha qualche riserva. "Le sigarette elettroniche possono effettivamente aiutare a ridurre il numero di sigarette tradizionali fumate, ma una volta che i pazienti smettono del tutto di usarle, la maggior parte torna a fumare quelle tradizionali", ha detto Xiao.

Zhang Jianshu, responsabile della Beijing Tobacco Control Association, ha dichiarato che le città che hanno introdotto la legislazione sul controllo del tabacco relativamente tardi, tra cui Shenzhen e Hangzhou, hanno vietato il fumo delle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici, mentre Pechino, Shanghai e altre città con legislazioni precedenti che non avevano incluso le sigarette elettroniche nell'ambito del controllo del tabacco, stanno adottando misure attive per bloccarne l'utilizzo nei luoghi pubblici.

Le regole di circolazione degli autobus e dei tram di Shanghai, riviste dall'Ufficio amministrativo municipale per il trasporto stradale ed entrate in vigore il 28 dicembre 2021, hanno aggiunto il 'vietato fumare (comprese le sigarette elettroniche)' al concetto del 'vietato fumare su autobus e tram'.

"Una buona atmosfera sociale per il controllo del tabacco e l'integrazione del concetto di salute in tutte le politiche stanno gradualmente prendendo forma ed entrano in azione", ha dichiarato Chen De, vicepresidente della Shanghai Association of Tobacco Control. (XINHUA)