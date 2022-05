Cina: normative rigide per sigarette elettroniche

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Con l'entrata in vigore di una serie di norme più severe, le autorità cinesi hanno intensificato l'impegno per gestire la crescita esplosiva del mercato delle sigarette elettroniche, soprattutto per frenare il vaping giovanile.

A marzo, la State Tobacco Monopoly Administration cinese ha emanato un regolamento in base al quale il Paese ha implementato la gestione delle licenze per la produzione, la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio di sigarette elettroniche a partire dal 1° maggio.

Secondo il regolamento, verrà effettuato un controllo dei canali di vendita delle sigarette elettroniche e verrà creata una piattaforma di gestione del loro commercio al fine di standardizzare le vendite. I punti vendita non dovranno trovarsi vicino alle scuole e i prodotti per sigarette elettroniche aromatizzati saranno vietati.

Negli ultimi anni, a causa delle lacune normative, l'industria delle sigarette elettroniche ha avuto uno sviluppo disordinato, e alcuni prodotti hanno presentato problemi, come contenuti di nicotina poco chiari, additivi sconosciuti e fuoriuscite di catrame di tabacco.

"La Cina ha la più grande popolazione di fumatori al mondo ed è il più grande produttore e consumatore di tabacco", ha dichiarato Jiang Yuan, ex direttore dell'Ufficio per il controllo del tabacco del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (China Cdc). (SEGUE)