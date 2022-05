Cina: normative rigide per sigarette elettroniche (4)

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Zhang Jianshu, responsabile della Beijing Tobacco Control Association, ha dichiarato che le città che hanno introdotto la legislazione sul controllo del tabacco relativamente tardi, tra cui Shenzhen e Hangzhou, hanno vietato il fumo delle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici, mentre Pechino, Shanghai e altre città con legislazioni precedenti che non avevano incluso le sigarette elettroniche nell'ambito del controllo del tabacco, stanno adottando misure attive per bloccarne l'utilizzo nei luoghi pubblici.

Le regole di circolazione degli autobus e dei tram di Shanghai, riviste dall'Ufficio amministrativo municipale per il trasporto stradale ed entrate in vigore il 28 dicembre 2021, hanno aggiunto il 'vietato fumare (comprese le sigarette elettroniche)' al concetto del 'vietato fumare su autobus e tram'.

"Una buona atmosfera sociale per il controllo del tabacco e l'integrazione del concetto di salute in tutte le politiche stanno gradualmente prendendo forma ed entrano in azione", ha dichiarato Chen De, vicepresidente della Shanghai Association of Tobacco Control. (XINHUA)