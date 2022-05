Cina: normative rigide per sigarette elettroniche (3)

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Sulla base di un rapporto sui rischi del fumo per la salute nel 2020, Xiao Dan, direttore del Centro per l'epidemiologia del tabacco e la rinuncia al fumo presso il China-Japan Friendship Hospital, ha affermato che ci sono prove sufficienti a dimostrazione che le sigarette elettroniche non sono salutari.

"L'uso delle sigarette elettroniche, soprattutto tra i giovani, può influire negativamente sullo sviluppo del cervello", ha dichiarato Xiao. "Gli studi hanno dimostrato che aumenta anche il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari".

Per quanto riguarda l'efficacia delle sigarette elettroniche nell'aiutare i fumatori a smettere, Xiao ha qualche riserva. "Le sigarette elettroniche possono effettivamente aiutare a ridurre il numero di sigarette tradizionali fumate, ma una volta che i pazienti smettono del tutto di usarle, la maggior parte torna a fumare quelle tradizionali", ha detto Xiao. (SEGUE)