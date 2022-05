Cina: normative rigide per sigarette elettroniche (2)

(XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - Le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano che in Cina ci sono oltre 300 milioni di fumatori, quasi un terzo del totale mondiale. Più della metà degli uomini adulti del Paese sono fumatori di tabacco. Inoltre, oltre 700 milioni di non fumatori, tra cui circa 180 milioni di bambini, sono esposti al fumo passivo almeno una volta al giorno, in una settimana tipo.

L'esposizione al tabacco da parte degli adolescenti è un fattore importante nel crescente numero di fumatori cinesi.

Alcune cartolerie vicino alle scuole primarie e secondarie hanno venduto sottobanco sigarette elettroniche agli studenti. Grazie all'aspetto di tendenza e ai molteplici gusti, le sigarette elettroniche aromatizzate sono popolari tra gli adolescenti.

Secondo un sondaggio pubblicato dal China Cdc nel 2019, il 69,9% degli studenti delle scuole medie aveva sentito parlare di sigarette elettroniche e il tasso di utilizzo tra il gruppo era del 2,7%, con un aumento rispettivamente di 24,9 punti percentuali e di 1,5 punti percentuali rispetto al 2014. (SEGUE)