Cina: cinema all'aperto in remoti villaggi tibetani

(XINHUA) - LHASA, 31 MAG - Al calar del sole, per le pecore è arrivato il momento di tornare all'ovile e per gli abitanti del villaggio di rilassarsi dopo aver concluso una lunga giornata di lavoro.

Mentre tutti si preparavano a una serata rilassante, Lodro ha caricato il proiettore, lo schermo e lo stereo sul suo pick-up ed è partito per un villaggio vicino per proiettare un film.

Il 62enne Lodro proviene dalla contea di Damxung a Lhasa, capoluogo della regione autonoma del Tibet, nella Cina sud-occidentale, e lavora come proiezionista rurale da oltre 37 anni. Dal 1985 proietta film gratuitamente in quasi 200 villaggi della contea.

Non appena Lodro ha fermato il suo camion nel villaggio di Barling e ha disimballato l'attrezzatura, i bambini sono accorsi per aiutarlo a montare il cinema all'aperto.

"Sembra un sogno", ha detto Ngawang Chodron, una bambina tibetana di sei anni. È la prima volta che guarda un film in un cinema all'aperto.

Lodro aveva 10 anni quando ha visto per la prima volta un film. Fu allora che scoprì cosa fosse un proiettore 'hi-tech e misterioso' e ne rimase affascinato. "Il proiettore all'interno dell'enorme scatola di ferro era considerato estremamente prezioso e non poteva essere toccato", ha ricordato.

Quando in seguito la contea ha avuto bisogno di proiezionisti, Lodro ha fatto domanda per il lavoro e fu assunto.

Finora ha utilizzato cinque diversi proiettori, il primo dei quali risale agli anni '80 e poteva proiettare solo film in bianco e nero. All'inizio le pellicole erano solo in mandarino, mentre ora gli abitanti del villaggio possono guardare lo spettacolo sia in mandarino che in tibetano. (SEGUE)