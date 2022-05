Cina: cinema all'aperto in remoti villaggi tibetani

(XINHUA) - LHASA, 31 MAG - Al calar del sole, per le pecore è arrivato il momento di tornare all'ovile e per gli abitanti del villaggio di rilassarsi dopo aver concluso una lunga giornata di lavoro.

Mentre tutti si preparavano a una serata rilassante, Lodro ha caricato il proiettore, lo schermo e lo stereo sul suo pick-up ed è partito per un villaggio vicino per proiettare un film.

Il 62enne Lodro proviene dalla contea di Damxung a Lhasa, capoluogo della regione autonoma del Tibet, nella Cina sud-occidentale, e lavora come proiezionista rurale da oltre 37 anni. Dal 1985 proietta film gratuitamente in quasi 200 villaggi della contea.

Non appena Lodro ha fermato il suo camion nel villaggio di Barling e ha disimballato l'attrezzatura, i bambini sono accorsi per aiutarlo a montare il cinema all'aperto.

"Sembra un sogno", ha detto Ngawang Chodron, una bambina tibetana di sei anni. È la prima volta che guarda un film in un cinema all'aperto.

Lodro aveva 10 anni quando ha visto per la prima volta un film. Fu allora che scoprì cosa fosse un proiettore 'hi-tech e misterioso' e ne rimase affascinato. "Il proiettore all'interno dell'enorme scatola di ferro era considerato estremamente prezioso e non poteva essere toccato", ha ricordato.

Quando in seguito la contea ha avuto bisogno di proiezionisti, Lodro ha fatto domanda per il lavoro e fu assunto.

Finora ha utilizzato cinque diversi proiettori, il primo dei quali risale agli anni '80 e poteva proiettare solo film in bianco e nero. All'inizio le pellicole erano solo in mandarino, mentre ora gli abitanti del villaggio possono guardare lo spettacolo sia in mandarino che in tibetano.

Guardare film era un passatempo raro per i pastori negli anni '80 e '90, e Lodro era come una 'star' tra gli abitanti del villaggio. Ricorda che alcune persone facevano delle lunghe camminate di notte dai villaggi vicini per vedere i film. Alla fine delle proiezioni, gli abitanti spesso ballavano e cantavano accanto allo schermo.

Oggi gli smartphone e i televisori sono ampiamente diffusi nella regione, ma il cinema all'aperto di Lodro rimane un passatempo popolare tra i residenti. Per loro, il cinema non è solo un luogo dove godersi un film, ma anche un'opportunità per gli abitanti dei villaggi circostanti di trascorrere la serata insieme.

A differenza del passato, quando la gente aveva accesso solo a una varietà limitata di film, oggi i lungometraggi proiettati sono di generi e argomenti diversi, tra cui film d'azione e di guerra, o documentari sull'allevamento del bestiame. Il pubblico può scegliere i film in base ai propri gusti.

Attualmente il Tibet dispone di quasi 500 squadre di proiezione rurale che lavorano nei villaggi remoti della regione e che nel 2021 hanno proiettato oltre 66.000 film.

Le autorità locali stanno progettando di spostare gradualmente i cinema al chiuso, in modo da offrire agli abitanti dei villaggi un ambiente più comodo e confortevole per la visione dei film.

Lodro ha dichiarato di essere felice di proiettare film ovunque, sia su prati ventosi che nei cinema al chiuso, "purché la gente possa assaporare la gioia dello schermo luminoso".

(XINHUA)