Vita più breve dei fiori per riscaldamento globale

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - Un team di ricerca cinese ha appurato che il continuo riscaldamento globale può portare ad una durata minore della vita dei fiori delle piante, stando a quanto rivelato dal Kunming Institute of Botany della Chinese Academy of Sciences.

Utilizzando i dati pubblicati relativi alla longevità floreale di 818 specie di angiosperme, i ricercatori dell'istituto espongono la prima quantificazione a livello internazionale dell'andamento latitudinale della longevità dei fiori e delle relazioni tra la stessa e una serie di fattori biotici e abiotici.

Secondo lo studio, la temperatura dell'ambiente nel corso della stagione di fioritura ha mostrato una maggiore influenza sulla longevità dei fiori. Nelle aree con temperature elevate, siccità e forti radiazioni solari, le piante tendono ad avere una vita floreale più breve.

Il continuo riscaldamento globale e gli eventi estremi di alte temperature possono causare una riduzione della vita floreale delle piante, acutizzando successivamente l'insufficiente impollinazione degli organismi vegetali, con conseguenti cambiamenti nella loro popolazione o nella loro distribuzione geografica, in base a quanto viene dettagliato nello studio.

I risultati della ricerca forniscono un riferimento per la conservazione della diversità vegetale nell'ambito dei cambiamenti climatici del mondo. Lo studio è stato recentemente pubblicato sulla rivista New Phytologist. (XINHUA)