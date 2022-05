Pechino: un piano per promuovere l'economia digitale

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - Pechino ha pubblicato un piano d'azione per lo sviluppo dell'economia digitale al fine di stimolare la vitalità di questo settore.

Secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio municipale dell'economia e dell'informatica della capitale, il piano prevede misure quali il miglioramento della capacità di approvvigionamento della tecnologia digitale e la promozione dell'ecologia per favorirne l'innovazione.

Il programma si concentra sui progressi delle tecnologie di base nei chip di fascia alta, nell'intelligenza artificiale, nei software chiave, nella blockchain, nel privacy computing, nei sistemi operativi dello spazio urbano e in altri campi.

Secondo il piano, i progetti e le istituzioni open-source nazionali ed estere saranno attratti ad arrivare a Pechino, mentre gli sforzi per l'apertura e la condivisione dei dati saranno ulteriormente intensificati.

Nel primo trimestre del 2022, il valore aggiunto dell'economia digitale della capitale cinese ha raggiunto i 387,36 miliardi di yuan (57,9 miliardi di dollari), con un aumento del 7,2% rispetto all'anno precedente, rappresentando il 41,2% del Pil della città, in base ai dati ufficiali. (XINHUA)