Covid: Shanghai allenta le misure di controllo

(XINHUA) - SHANGHAI, 30 MAG - Le autorità locali hanno dichiarato nella giornata di oggi che Shanghai allenterà le restrizioni relative all'ingresso e all'uscita dai quartieri residenziali, riprenderà i servizi di trasporto pubblico e ridurrà la regolamentazione in merito alla circolazione delle auto private.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° giugno, dal momento che la situazione del Covid-19 in città è stata efficacemente arginata, in base a quanto si legge in una dichiarazione del gruppo dirigente della municipalità di Shanghai per la prevenzione e il controllo del nuovo coronavirus.

Non dovrebbero essere imposte restrizioni ai residenti in entrata e in uscita dai complessi residenziali, ad eccezione di coloro che si trovano in aree a medio e alto rischio e in zone sottoposte a restrizioni per il Covid-19, stando a quanto emerge dal comunicato.

Il documento precisa inoltre che Shanghai riprenderà sostanzialmente i servizi di trasporto pubblico, compresi gli autobus, quello ferroviario e i traghetti.

I taxi e i servizi di online-hailing riprenderanno le attività, mentre le auto private saranno autorizzate a circolare sulle strade, ad eccezione di quelle in aree a medio e alto rischio e dei veicoli sottoposti a restrizioni anti Covid-19, conclude il comunicato. (XINHUA)