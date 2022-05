Covid: Cina, 18 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - Alle ore 15:00 di oggi (ora locale) la città di Pechino ha riportato 18 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente, di cui 17 tra le persone poste in quarantena ai fini di osservazione e uno individuato nel corso di uno screening comunitario. Lo ha reso noto oggi Liu Xiaofeng, vice direttore del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie della capitale.

In una conferenza stampa, il funzionario ha specificato che l'emergere del nuovo contagio all'interno della comunità indica che il rischio di una recrudescenza è ancora presente.

Al contempo, la produzione e la regolare quotidianità sono riprese nelle aree in cui non si sono verificati nuovi casi a livello comunitario per almeno sette giorni consecutivi, ha dichiarato Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino. (XINHUA)