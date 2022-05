Cina:nuove misure per facilitare attività con estero

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - La National Immigration Administration cinese ha introdotto una serie di nuove misure volte a facilitare le attività produttive e le operazioni delle imprese con legami commerciali con l'estero.

Stando alle parole di un funzionario dell'ente, tali misure dovrebbero supportare le imprese nella riduzione di costi, nello spronare l'efficienza produttiva e nell'ulteriore esplorazione del mercato globale.

Al fine di facilitare il trasporto internazionale di merci e personale, è stata semplificata la procedura di ispezione alla frontiera per i lavoratori di questo settore che varcano di frequente i confini del Paese in entrata e in uscita. I dipendenti delle imprese nazionali che partecipano a importanti progetti di costruzione all'estero possono adesso godere di una maggiore praticità nelle procedure di richiesta del passaporto, oltre che in quelle di entrata e uscita.

Le misure comprendono inoltre la riduzione delle tempistiche di sdoganamento e di ispezione delle navi da carico internazionali. I veicoli che trasportano forniture mediche, agricole, energetiche e di sostentamento rilevanti avranno la priorità nelle ispezioni doganali.

La gestione delle pratiche burocratiche e delle richieste di estensione del visto del personale straniero interessato è stata infine snellita con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività commerciali. (XINHUA)