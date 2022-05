Cina: Xinjiang, porto franco incrementa il commercio

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 30 MAG - A soli due mesi dall'inizio della produzione, più di 3.000 frigoriferi e congelatori prodotti da un'azienda tecnologica nell'area doganale onnicomprensiva della prefettura di Kashgar, nello Xinjiang meridionale, sono stati venduti sul mercato dell'Asia centrale.

"Il motivo per cui abbiamo scelto di investire e costruire una fabbrica qui è quello di espandere la nostra attività nei Paesi lungo la Belt and Road. Inoltre, abbiamo ridotto i costi", ha dichiarato Xue Yanming, direttore generale dell'azienda.

Entrato in funzione all'inizio del 2015, il porto franco onnicomprensivo di Kashgar è il primo del suo genere nella parte meridionale della regione autonoma dello Xinjiang Uygur, in Cina nordoccidentale. Grazie a una rete logistica integrata di trasporto ferroviario, stradale e aereo, la zona gode di vantaggi unici nella conduzione del commercio transfrontaliero con i Paesi della Belt and Road.

Il volume degli scambi nell'area è aumentato di oltre 5,8 volte rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 3,8 miliardi di yuan (circa 562,3 milioni di dollari) da gennaio ad aprile, come ha dichiarato la Dogana di Urumqi.

Queste zone hanno contribuito in modo significativo alla prosperità del commercio transfrontaliero nella vasta regione.

Da gennaio ad aprile, il volume delle importazioni e delle esportazioni delle quattro zone franche integrate, ovvero Kashgar, Alataw, Horgos e Urumqi, ha registrato un'impennata del 126,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 9,5 miliardi di yuan e rappresentando il 18,3% del commercio estero totale dello Xinjiang nel periodo. (SEGUE)