Cina: restrizioni allentate mentre focolai scemano

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - Domenica mattina, il centro commerciale U-Town nel distretto Chaoyang di Pechino ha accolto un gruppo di acquirenti desiderosi di fare shopping dopo che l'attività era stata sospesa per settimane a causa degli ultimi focolai di Covid-19.

"Molti hanno telefonato per verificare i nostri orari di apertura dopo la conferenza stampa di ieri, in cui abbiamo annunciato che i centri commerciali avrebbero potuto riprendere l'attività il 29 maggio. Oggi non c'è molto traffico, per lo più genitori che portano i loro figli alla zona giochi", ha dichiarato un dipendente.

La capitale cinese ha registrato un solo caso di Covid-19 nella comunità in città dal 27 maggio fino alle 15.00 di oggi e il numero di nuove infezioni giornaliere è in calo, come mostrano i dati della Commissione sanitaria municipale di Pechino.

Di conseguenza ieri la capitale ha allentato le restrizioni per la risposta all'epidemia nelle aree che non sono sottoposte a quarantena, con molteplici misure per facilitare la ripresa del lavoro e il normale ordine sociale.

Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino, ha reso noto durante la conferenza stampa di ieri che la consegna degli ordini da asporto avviene in modo stabile e ordinato e che i dipartimenti competenti si impegneranno maggiormente per garantire l'offerta e stabilizzare i prezzi.

"Ogni giorno di sospensione dell'attività comporta costi enormi e ritardi imprevedibili nella produzione", ha affermato Simon Lichtenberg, fondatore e amministratore delegato di Trayton Group. Per più di due mesi, l'imprenditore danese ha auspicato la ripresa delle attività a Shanghai. Ora, la fabbrica di mobili del gruppo nel distretto di Minhang della metropoli ha ripreso a lavorare da circa 20 giorni.

Da metà aprile Shanghai ha rilasciato tre 'white list' che coinvolgono un totale di oltre 3.000 imprese, allo scopo di accelerare la ripresa del lavoro e della produzione.

"La nostra fabbrica ha ripreso ufficialmente la produzione il 12 maggio. Al momento abbiamo recuperato circa la metà della nostra produzione abituale", ha commentato Lichtenberg.

La produzione a ciclo chiuso della fabbrica è stata abbastanza regolare e alcuni divani personalizzati sono pronti per la consegna. "Siamo come una famiglia e gli operai fanno persino la corsa mattutina insieme. Riesco a vedere la scena vibrante della ripresa del lavoro", ha osservato l'Ad. (SEGUE)