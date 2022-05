Cina: restrizioni allentate mentre focolai scemano (2)

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - Il 17 maggio, l'hub finanziario con 25 milioni di abitanti ha annunciato di aver interrotto la trasmissione comunitaria del Covid-19 in tutti i suoi 16 distretti.

Per coordinare il controllo dell'epidemia con lo sviluppo economico, ieri il governo municipale di Shanghai ha lanciato un piano d'azione per accelerare la ripresa economica.

Secondo il programma, composto da 50 politiche e misure, il sistema di approvazione della città per la ripresa della produzione sarà abbandonato a partire dal 1° giugno.

Allo stesso tempo la metropoli promuoverà la ripresa del lavoro in tutti i settori, ampliando la portata dei sussidi per la prevenzione delle epidemie e la disinfezione delle imprese, stabilizzando le catene industriali e di approvvigionamento nel delta del fiume Yangtze e rendendo più fluidi i canali logistici e di trasporto nazionali e internazionali. Saranno inoltre adottate misure per stabilizzare i capitali stranieri, incoraggiare i consumi ed espandere gli investimenti.

Lichtenberg attende con ansia il piano d'azione, dicendo "alcuni di noi non si vedono da molto tempo e abbiamo davvero bisogno di riunirci per lavorare". (XINHUA)