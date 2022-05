Cina: politiche fiscali stimolano decarbonizzazione

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - Il ministero delle Finanze cinese ha presentato oggi alcune linee guida che fanno leva sul ruolo delle politiche fiscali per raggiungere gli obiettivi di picco delle emissioni e neutralità carbonica del Paese asiatico.

Secondo la direttiva pubblicata sul sito web del ministero delle Finanze, entro il 2030 sarà sostanzialmente istituito un sistema fiscale e tributario che favorisca lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio per raggiungere l'obiettivo del picco delle emissioni di Co2.

Il sistema di politiche fiscali a sostegno dello sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio sarà maturo e completo prima del 2060, in modo da contribuire a realizzare l'obiettivo della neutralità carbonica, si legge nel documento.

Il ministero invita a costruire un sistema energetico pulito, a basse emissioni di carbonio, sicuro ed efficiente, oltre a sostenere la trasformazione verde e a basse emissioni di carbonio dei settori chiave, come lo sviluppo di veicoli a nuova energia e il miglioramento delle strutture di ricarica e scambio delle batterie, tra gli altri sforzi di decarbonizzazione.

Inoltre, aumenteranno gli sforzi per coordinare le risorse fiscali e migliorare la struttura della spesa fiscale per offrire un maggiore sostegno finanziario alle attività di riduzione delle emissioni di Co2.

Secondo le linee guida, si cercherà di studiare l'istituzione di fondi nazionali per la transizione a basse emissioni di carbonio, di sfruttare appieno il ruolo dei fondi di investimento governativi esistenti e di consentire ai progetti di sviluppo verdi e a basse emissioni di carbonio ammissibili di essere sostenuti da titoli di Stato.

Infine, il testo sollecita l'attuazione di politiche fiscali preferenziali relative al risparmio energetico e all'utilizzo completo delle risorse, oltre al miglioramento delle politiche sugli appalti pubblici di prodotti verdi e a basse emissioni di carbonio. (XINHUA)