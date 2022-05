Cina: la protezione degli uccelli in Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 30 MAG - Chen Lei ha viaggiato dal nord-ovest della Cina fino alla provincia meridionale di Hainan solo per scorgere i gruccioni dalla coda blu e quelli dalla gola blu che nidificano in un parco in una zona umida.

"Ho viaggiato per più di 2.000 km dalla regione autonoma di Ningxia Hui fino alla provincia insulare tropicale per osservare i bellissimi uccelli qui ad Haikou", spiega Chen, 44 anni, riferendosi al capoluogo della provincia di Hainan.

"La protezione dell'ambiente è importante e vedo che persone di diverse estrazioni sociali stanno facendo la propria parte in questo senso" continua l'uomo.

I gruccioni sono una famiglia di uccelli dai colori intensi.

Come suggerisce il nome anglosassone, 'bee-eater', sono noti per cacciare le api, oltre alle vespe e alle libellule. Ad Haikou, questi volatili si trovano spesso lungo la costa occidentale e quelli dalla coda blu sono sotto la tutela dello Stato.

Ogni anno, da aprile a giugno, gli uccelli nidificano e si riproducono nel Parco nazionale delle zone umide del fiume Wuyuan ad Haikou, una grande attrazione per molti appassionati di birdwatching.

Il 26 maggio un gruppo di amanti della natura si è recato al parco per osservare i gruccioni, soprannominati "gli uccelli più belli della Cina" e "vivere la bellezza della biodiversità di Hainan".

Ad Haikou queste specie sono state avvistate per la prima volta nel 2018, a circa 300 metri da un edificio di uffici governativi, precisa Lu Gang, capo dell'istituto di ricerca sulle zone umide di Duotan, dicendo "in quell'occasione, abbiamo visto più di 20 uccelli nidificare vicino al parco".

Negli ultimi anni il numero di gruccioni è passato da 28 a 80 all'inizio di maggio, secondo gli ultimi dati di monitoraggio.

Le autorità di Haikou hanno iniziato a costruire il parco della zona umida nel 2017 a cui in seguito è stato conferito lo status di parco nazionale. Nel 2019, la città ha lanciato un progetto per proteggere i gruccioni e l'istituto di Lu ha iniziato a lavorare per "costruire un buon ambiente di sopravvivenza per gli uccelli" e migliorare il monitoraggio dei volatili.

"Se i gruccioni prosperano in una città, significa che il sistema di zone umide locale è buono", commenta Lu, aggiungendo "dimostra anche che la città presta grande attenzione all'ambiente". (SEGUE)