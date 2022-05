Cina: la protezione degli uccelli in Hainan (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 30 MAG - PRENDERE I GRUCCIONI SOTTO LA PROPRIA ALA Per migliorare la protezione delle zone umide, l'istituto di Lu ha assunto due pattugliatori. Uno di loro è Chen Chuanglin.

Chen, 40 anni, in precedenza lavorava per l'ufficio agricoltura e affari rurali di Xiuying, un distretto di Haikou.

Anni di pattugliamento delle foreste hanno affinato le sue capacità di "identificare le specie di uccelli dal loro canto".

"Ho iniziato a lavorare per il progetto di protezione ambientale del fiume Wuyuan nel dicembre 2019", racconta l'uomo, che oltre a pattugliare quotidianamente, aiuta a monitorare gli uccelli in altre aree di Haikou.

"Ho imparato dagli orticoltori a distinguere le piante e ho imparato da solo a installare le telecamere a infrarossi", sostiene Chen, menzionando che usa anche le videocamere per registrare animali e piante nelle sue aree di pattugliamento.

"Per essere un buon pattugliatore, devi capire le caratteristiche e le funzioni di una foresta quando la osservi.

Devi essere in grado di riconoscere i tipi e le abitudini degli uccelli quando li vedi", afferma il guardiano.

Chen è ora una forza importante nel monitoraggio dei gruccioni.

"Dopo essermi impegnato nella protezione degli uccelli, ho capito che Madre Natura ha molti segreti nascosti", osserva Chen, concludendo "ho imparato che le persone, gli alberi, gli uccelli e l'ambiente naturale sono tutti interconnessi".

