Cina: industria leggera in forte crescita gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - L'industria leggera cinese ha registrato una crescita costante nei primi quattro mesi dell'anno, secondo i dati del China National Light Industry Council.

Gli investimenti nei principali settori dell'industria hanno registrato una crescita a due cifre, con un aumento di oltre il 20% in sei comparti, tra cui quello della lavorazione dei prodotti agricoli e secondari, della produzione alimentare e del cuoio, come ha dichiarato il Consiglio.

Nello stesso periodo, le vendite di beni di prima necessità hanno registrato una rapida crescita, con aumento di quelle al dettaglio di cereali, olio, prodotti alimentari e bevande rispettivamente del 9,5% e del 10,4% su base annua.

Nel primo trimestre del 2022, i ricavi operativi aggregati delle aziende dell'industria leggera con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (2,97 milioni di dollari) sono cresciuti del 9,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 5.410 miliardi di yuan.

Le aziende dell'industria leggera hanno registrato profitti totali per 301,02 miliardi di yuan, con un aumento dell'1,2% anno su anno e un'inversione di tendenza rispetto al periodo gennaio-febbraio. (XINHUA)