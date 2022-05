Cina: in calo tassi mortalità materna e infantile

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - I tassi di mortalità materna e infantile in Cina sono scesi entrambi al minimo storico, come ha dichiarato oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Nel 2021, la Cina ha registrato un tasso di mortalità materna di 16,1 su 100.000, ha dichiarato Song Li, capo del dipartimento di salute materno-infantile della Commissione. Allo stesso tempo, i tassi di mortalità dei neonati e dei bambini sotto i cinque anni sono scesi rispettivamente al 5 e al 7,1 per mille, entrambi i dati ai minimi storici.

Rispetto a dieci anni fa, il tasso di mortalità materna, dei neonati e dei bambini sotto i cinque anni sono diminuiti rispettivamente del 38%, del 58% e del 54%, ha dichiarato Song, il quale ha inoltre sottolineato che il Paese ha raggiunto notevoli risultati grazie alla realizzazione di meccanismi di assistenza sanitaria per donne e bambini, al miglioramento dei servizi sanitari correlati e alla garanzia di un accesso più equo agli stessi.

A livello nazionale esistono 3.032 istituzioni sanitarie materno-infantili, 793 ospedali per la maternità e 151 ospedali pediatrici. Il numero di ostetrici-ginecologi e pediatri nel Paese ha raggiunto rispettivamente le 373.000 e le 206.000 unità.

Con il miglioramento del sistema medico, la popolazione cinese gode ora di un accesso più equo ai servizi sanitari materno-infantili, ha dichiarato Song, aggiungendo che il tasso di donne che partoriscono negli ospedali è rimasto superiore al 99% negli ultimi anni. (XINHUA)