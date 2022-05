Cina aumenterà capacità di energia eolica e solare

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - La Cina ha varato una serie di misure per aumentare in modo significativo la capacità installata di energia eolica e solare, nell'ultimo passo verso un mix energetico a basse emissioni di carbonio, sicuro ed efficiente.

Da reti elettriche più adeguate fino ai progressi tecnologici e al sostegno finanziario, un piano d'azione ufficiale pubblicato oggi specifica un totale di 21 politiche atte a portare la capacità combinata di energia eolica e solare del Paese asiatico a 1,2 miliardi di kilowatt entro il 2030.

Negli ultimi anni la Cina ha accelerato la propria spinta ecologica, portando a un boom di sviluppo nel settore delle nuove energie, con una capacità installata da primato mondiale.

L'elettricità derivata dall'energia eolica e solare ha rappresentato l'11,7% della produzione totale di energia elettrica della nazione asiatica.

Il documento afferma che il settore è sostanzialmente entrato in una nuova fase caratterizzata da prezzi accessibili e assenza di sussidi, pur elencando diversi fattori limitanti, come il ritardo delle reti elettriche e le limitate risorse territoriali.

Per uno sviluppo su larga scala e di alta qualità del settore delle nuove energie nel lungo periodo, "uno dei compiti principali è quello di accelerare la sostituzione efficace e affidabile dei combustibili fossili con le nuove fonti energetiche", ha dichiarato Du Zhongming, presidente dell'Electric Power Planning and Engineering Institute. (SEGUE)