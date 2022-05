Cina aumenterà capacità di energia eolica e solare (2)

(XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - Secondo il piano, la Cina accelererà la costruzione di grandi basi eoliche e fotovoltaiche nei deserti e nel frattempo incoraggerà la generazione distribuita di energia nei villaggi, nei parchi industriali e sui tetti degli edifici. Entro il 2025, la metà dei nuovi edifici delle istituzioni pubbliche sarà dotata di impianti solari sui tetti.

Per promuovere un uso più ampio delle nuove energie, le reti elettriche saranno migliorate per accettare più energia da progetti distribuiti di questo tipo e si cercherà di far progredire la quota di tali tecnologie nel mercato dell'elettricità.

Verranno costruiti laboratori nazionali per le nuove energie, ponendo l'accento sulla ricerca teorica di base e sulle tecnologie d'avanguardia e di grande impatto. Verrà indirizzato un maggiore impegno verso la realizzazione di progressi nelle celle solari e nelle attrezzature per l'energia eolica. Si punta anche sulla tecnologia di riciclaggio delle turbine eoliche e dei moduli fotovoltaici.

L'industria delle nuove energie riceverà una maggiore protezione della proprietà intellettuale e la Cina si impegnerà a migliorare la cooperazione internazionale nel settore. È previsto anche un maggiore sostegno fiscale e finanziario per lo sviluppo delle nuove energie, per esempio attraverso i bond e il credito 'green'.

Il piano è stato creato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dall'Amministrazione nazionale dell'energia ed è stato pubblicato dall'Ufficio generale del Consiglio di Stato. (XINHUA)