A Wuhan la più lunga linea di metropolitana a anello

(XINHUA) - WUHAN, 30 MAG - Con l'ausilio di una fresa meccanica a piena sezione di produzione nazionale, è iniziata l'estensione della linea 12 della metropolitana di Wuhan, che una volta completata diventerà la linea ad anello più lunga del Paese, passando sotto il fiume Yangtze.

Con una lunghezza di 59,9 km, è la prima linea ad anello della metropolitana di Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese dell'Hubei, nonché anche la più lunga a livello nazionale.

La linea 12 collegherà le tre città di Wuhan, Wuchang, Hankou e Hanyang, estendendosi per sette distretti amministrativi ed è stata concepita per passare due volte sotto il fiume Yangtze, il fiume Hanjiang e due laghi.

La fresa meccanica utilizzata per il progetto è prodotta da China Railway Tunnel Group Co., Ltd. e China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. Pesa circa 2.900 tonnellate e ha una lunghezza complessiva di circa 105 metri, nonché un diametro di 12,56 metri, il doppio della larghezza delle macchine tradizionali utilizzate per i progetti di costruzione della metropolitana.

Secondo il Wuhan Metro Group, la linea 12 alleggerirà la pressione sul flusso di passeggeri urbani di Wuhan una volta in funzione, migliorando ulteriormente il sistema di trasporto della città. (XINHUA)