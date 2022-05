Spazio: Cina prepara lancio navetta Shenzhou-14

(XINHUA) - JIUQUAN, 29 MAG - La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-14 e il razzo vettore Long March-2F sono stati trasferiti nell'area di lancio, come reso noto oggi dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

Quest'ultima ha precisato che le strutture e le apparecchiature presso il sito di lancio sono in buone condizioni e i vari controlli funzionali pre-lancio, nonché i test congiunti, saranno eseguiti come pianificato. (XINHUA)