Cina: settore auto tutela catena industriale globale

(XINHUA) - CHANGCHUN, 29 MAG - La Cina è rimasta il più grande produttore e consumatore di auto al mondo per 13 anni consecutivi. Nonostante l'interruzione dovuta al Covid-19, i principali centri di produzione automobilistica cinesi hanno aderito alla politica dinamica zero-Covid e hanno promosso attivamente la ripresa del lavoro. Ciò ha contribuito alla stabilità della catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica globale.

Fin dall'inizio di quest'anno, l'epidemia ha colpito duramente i poli automobilistici di Changchun, Shanghai e delle città situate nelle province del Guangdong e dell'Hubei. Ad aprile, la produzione e le vendite di automobili in Cina hanno subito un discreto calo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Le autorità locali hanno reagito attivamente all'impatto dell'epidemia, aiutando i produttori di auto a riprendere la produzione, a sviluppare veicoli a nuova energia (Nev) e componenti chiave come chip e veicoli passeggeri di marca nazionale, oltre che a incrementare le esportazioni di automobili.

LA RIPRESA DEL LAVORO PROCEDE SENZA DIFFICOLTÀ Il 15 maggio scorso, una nave carica con oltre 4.000 auto elettriche prodotte dalla Gigafactory della casa automobilistica statunitense Tesla è salpata da un porto di Shanghai alla volta del Belgio.

Secondo la Dogana di Shanghai, si tratta della seconda spedizione di auto Tesla da quando il 19 aprile la fabbrica della città ha ripreso la produzione, e per giunta erano passati appena cinque giorni dalla partenza del primo lotto di veicoli per la Slovenia.

A causa dell'ultima recrudescenza del virus, la Gigafactory di Shanghai aveva sospeso la produzione per oltre 20 giorni.

La dogana della metropoli cinese ha dichiarato di aver stabilito un canale di comunicazione con Tesla per coordinare i servizi doganali online e contribuire ad accelerare la consegna degli ordini. (SEGUE)