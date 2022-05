Cina: settore auto tutela catena industriale globale (4)

(XINHUA) - CHANGCHUN, 29 MAG - L'OPPORTUNITÀ NASCE DALLA CRISI I dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam) hanno mostrato che le vendite di auto in Cina sono crollate del 47,6% su base annua nel mese di aprile, a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19. In controtendenza, però, il mercato dei veicoli a nuova energia ha registrato una rapida crescita, con un aumento delle vendite del 44,6% rispetto all'anno precedente.

I dati della Caam mostrano inoltre che le esportazioni di automobili cinesi sono aumentate del 39,4% nei primi quattro mesi di quest'anno, rispetto al 2021. In totale sono stati esportati 723.000 veicoli, tra questi le esportazioni di autovetture sono aumentate del 39,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 551.000 unità.

"La Cina è il più grande produttore e consumatore di automobili al mondo. Dispone di un sistema industriale completo, di una domanda di mercato diversificata e della capacità di auto-riciclarsi e di una forte ripresa economica. L'industria automobilistica cinese supererà le difficoltà e raggiungerà uno sviluppo sano e costante", ha dichiarato Xin Guobin, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica, il 20 maggio.

Molte case automobilistiche cinesi ritengono che l'opportunità nasca dalla crisi. Diverse aziende hanno lanciato da poco nuovi modelli, come il nuovo SUV Hongqi LS7 di FAW e il veicolo elettrico multiuso di fascia alta VOYAH Dreamer di Dongfeng Motor.

"FAW ha adottato misure straordinarie per concentrarsi sul marketing, garantire l'approvvigionamento e la produzione, e ridurre i costi per recuperare le perdite causate dall'epidemia", ha dichiarato Qiu Xiandong, direttore generale di FAW.

Il Gruppo GAC, con sede nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha registrato una crescita positiva sia della produzione che delle vendite nel periodo gennaio-aprile, rispetto all'anno precedente.

La Dongfeng Motor, con sede nella provincia dell'Hubei, nella Cina centrale, ha recentemente lanciato un consorzio di innovazione tecnologica per lo sviluppo di chip, dal momento che i produttori e i fornitori di autoveicoli stanno affrontando una drammatica carenza di microchip a livello globale.

L'azienda ha conferito all'innovazione scientifica e tecnologica una posizione strategica più importante e ha cercato di trasformarsi in un'impresa basata sulla tecnologia.

Fu Bingfeng, vicepresidente esecutivo di Caam, ha dichiarato che l'industria automobilistica sta ancora affrontando una pressione senza precedenti e che dovrà continuare a intraprendere misure attive per garantire l'approvvigionamento e incrementare i consumi. (XINHUA)