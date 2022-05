Cina: settore auto tutela catena industriale globale (3)

(XINHUA) - CHANGCHUN, 29 MAG - CERCARE DI GARANTIRE LA STABILITÀ DELLA CATENA DI FORNITURA Shanghai e Jilin rappresentano insieme circa il 22% dell'industria automobilistica del Paese e hanno svolto un ruolo di primo piano nella ripresa globale della catena industriale.

"Il funzionamento regolare degli impianti di Shanghai, Jilin e di altre importanti basi di produzione automobilistica in Cina è di grande importanza per la stabilità della catena industriale automobilistica globale", ha dichiarato Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association.

Dopo la recrudescenza del Covid-19 a marzo, le autorità locali hanno conferito maggiore importanza alle imprese automobilistiche chiave, adottando misure come il potenziamento dei test molecolari e la fornitura di materiali per la prevenzione delle epidemie.

A Changchun, il governo si è impegnato ad aiutare FAW a consegnare in Norvegia una spedizione di veicoli del marchio cinese Hongqi e ha rimosso gli ostacoli che impedivano la ripresa del lavoro degli esperti stranieri coinvolti nel debug del motore EA211 presso FAW-Volkswagen.

A Shanghai, alle prese con l'ultima recrudescenza del Covid-19, il governo municipale ha finora creato quattro lotti in 'white-list' per le imprese autorizzate a riprendere il lavoro, tra cui ci sono circa 1.500 aziende di ricambi auto.

Oltre 40.000 lavoratori della SAIC Motor hanno ripreso a lavorare nelle fabbriche a gestione chiusa, ha dichiarato l'azienda. SAIC Motor punta a vendere più di 6 milioni di veicoli nel 2022, il che significherebbe un aumento di oltre il 10% rispetto al 2021. Ad aprile ha venduto 167.000 veicoli.

(SEGUE)