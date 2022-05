Cina: settore auto tutela catena industriale globale (2)

(XINHUA) - CHANGCHUN, 29 MAG - Nei primi quattro mesi di quest'anno, la fabbrica Tesla di Shanghai ha consegnato più di 180.000 veicoli, oltre 1,7 volte la quantità registrata nello stesso periodo dell'anno scorso, e ha già superato il totale del 2020.

"Crediamo che la situazione epidemica sia solo una sfida a breve termine. Abbiamo visto la capacità di tutti i settori di affrontare le criticità legate alla ripresa del lavoro", ha dichiarato Tao Lin, vicepresidente di Tesla. "Pensiamo che la produzione tornerà presto alla normalità".

La Gigafactory di Shanghai di Tesla è la prima impresa automobilistica di proprietà interamente straniera in Cina. Le consegne dalla fabbrica sono state di 484.130 veicoli l'anno scorso, con un aumento del 235% rispetto al 2020, e nel 2021 hanno rappresentato il 51,7% della capacità produttiva globale di Tesla.

A partire dal 19 maggio, la principale casa automobilistica cinese, SAIC Motor, e la Gigafactory di Shanghai di Tesla hanno prodotto rispettivamente 21.000 e 26.000 veicoli da quando hanno ripreso le attività, sostenendo oltre 1.200 produttori di componenti auto della città.

L'importante casa automobilistica FAW Group Co., Ltd. con sede a Changchun, capoluogo della provincia nord-orientale cinese di Jilin, ha ripreso la produzione il 13 aprile dopo una sospensione di un mese. Gli operai dei cinque principali stabilimenti di motori di Changchun lavorano a turni, mentre alcune linee di produzione funzionano a pieno regime.

Dalla ripresa del lavoro, la produzione giornaliera di veicoli completi dell'azienda ha superato le 5.700 unità e al 18 maggio gli stabilimenti di Changchun avevano realizzato 93.396 veicoli. (SEGUE)