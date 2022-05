Cina: impegno massimo a sostegno commercio estero

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - Nell'affrontare i venti contrari della nuova ondata di Covid-19 e delle complessità esterne, la Cina sta cercando di stabilizzare e migliorare il commercio estero, un punto di sostegno fondamentale per l'economia.

Gli ultimi dati mostrano una debole crescita per il mese di aprile che si è attestato ad appena lo 0,1% del totale delle esportazioni e delle importazioni, valore che indica che le imprese del commercio estero del Paese sono sotto pressione.

Per aiutare il commercio estero a superare questa crisi, all'inizio della settimana il governo del Paese ha pubblicato una serie di linee guida in cui sono specificate 13 misure mirate a questo scopo, che prevedono il potenziamento dei servizi per le imprese chiave del commercio estero e una logistica delle merci priva di impedimenti.

Oltre ad aumentare il sostegno fiscale e finanziario per le imprese del commercio estero, Pechino cercherà inoltre di dare sostegno al commercio elettronico transfrontaliero.

SBLOCCARE LA LOGISTICA Le nuove linee guida, in particolare, danno priorità alla garanzia di una produzione e di una circolazione stabili nel commercio estero, affermando che i componenti e le attrezzature più importanti, così come le merci, devono essere trasportati senza problemi.

"Rispetto alle mosse precedenti, questa volta la Cina ha posto maggiore enfasi sulla stabilizzazione delle catene industriali e di approvvigionamento nel breve termine", afferma Zhao Ping, ricercatore della Academy of China Council for the Promotion of International Trade. (SEGUE)