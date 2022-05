Cina: impegno massimo a sostegno commercio estero (3)

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - Zhao consiglia inoltre alle industrie legate al commercio estero di coltivare nuovi modelli di business all'interno delle zone di libero scambio della Cina, citando la cosiddetta 'manutenzione delle merci di libero scambio', un modello di business in cui i tecnici riparano o aggiornano le merci estere difettose e poi le restituiscono ai produttori, spiegando che si tratta di un'integrazione tra commercio di merci e commercio di servizi.

Poiché le imprese del commercio estero cercano opportunità a livello globale, le linee guida elencano nel dettaglio le misure per proteggerle meglio dai rischi, invitando le istituzioni finanziarie ad ampliare la copertura dell'assicurazione dei crediti all'esportazione per i piccoli e micro esportatori.

Bai Ming, ricercatore della Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, che fa capo al ministero del Commercio, ha paragonato tale assicurazione a una "scorta" per le imprese che si affacciano ai mercati esteri: "Sono necessari sforzi mirati per ridurre i costi assicurativi delle piccole e micro imprese del commercio estero e migliorare i servizi di liquidazione dei sinistri".

Anche le istituzioni finanziarie stanno ampliando l'accesso al capitale per le imprese del commercio estero, nel tentativo di aumentare la fiducia del mercato. Un esempio è la Export-Import Bank of China, una banca governativa che ha recentemente emesso obbligazioni volte a stimolare il commercio estero.

Per un valore di 3 miliardi di yuan (circa 445 milioni di dollari) e con durata annuale, secondo l'istituto, queste obbligazioni contribuiranno a raccogliere fondi per i settori del commercio estero. (XINHUA)