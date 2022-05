Cina: impegno massimo a sostegno commercio estero (2)

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - Quest'ultimo prosegue: "In questo momento, sbloccare la logistica è di fondamentale importanza per il commercio estero", osservando poi che i recenti casi sporadici di Covid-19 hanno pesato sulla relativa catena di approvvigionamento, limitando l'efficienza produttiva e la redditività.

Per affrontare le sfide, le dogane a livello nazionale hanno adottato misure specifiche in ogni suddivisione per snellire le procedure e accelerare lo sdoganamento delle merci. Ad esempio, nel distretto doganale di Huangpu, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, sono state rimosse tutte le restrizioni amministrative, con un green channel in cui i prodotti agricoli e gli alimenti freschi godono di un accesso e di un'ispezione più rapidi.

Grazie a queste agevolazioni, spiega un funzionario doganale del distretto, una confezione di verdure fresche provenienti dalle aziende agricole del Guangdong impiega solo 16 ore per arrivare in un mercato alimentare di Hong Kong.

Quanto alle merci che viaggiano tramite trasporto marittimo, la città di Huzhou, nella Cina orientale, ha lanciato un modello di dichiarazione 'pre-arrivo', che consente agli importatori di completare la dichiarazione, la verifica della licenza e il pagamento dei dazi prima che il loro carico entri nei porti. Ciò riduce la permanenza del carico in un porto a meno di 20 minuti.

UN NUOVO IMPETO Oltre a proporre soluzioni per la logistica, le linee guida sottolineano la promozione di nuovi fattori di crescita per il commercio estero. In particolare, per quanto riguarda il commercio elettronico transfrontaliero, le linee guida incoraggiano la concessione di licenze alle imprese qualificate in questo ambito come 'imprese hi-tech' o 'new-tech'.

"L'innovazione è l'unica scelta per le imprese del commercio estero che vogliono affrontare le sfide e fare progressi", spiega Zhao, sottolineando che il commercio elettronico transfrontaliero esemplifica lo sviluppo del commercio estero guidato dall'innovazione. "Ciò - prosegue - richiede che il Paese dia al commercio elettronico transfrontaliero lo stesso sostegno politico dei settori hi-tech e ne favorisca la crescita basata sull'innovazione". (SEGUE)