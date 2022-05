Cina: fondi offerta pubblica a 25.520 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - Il valore del patrimonio gestito dai fondi di offerta pubblica in Cina ha raggiunto i 25.520 miliardi di yuan (circa 3.790 miliardi di dollari) alla fine di aprile, secondo gli ultimi dati della Asset Management Association of China.

Secondo quest'ultimo, ente di settore supervisionato dall'autorità cinese per la regolamentazione dei titoli, alla fine del mese scorso un totale di 9.761 fondi di offerta pubblica erano coordinati da 138 società di gestione patrimoniale.

I dati mostrano che il volume dei fondi chiusi ha superato i 3.150 miliardi di yuan, mentre quello dei fondi aperti ha superato i 22.360 miliardi di yuan.

L'associazione ha dichiarato che delle 138 società di gestione patrimoniale, 45 sono finanziate dall'estero e 93 sono aziende nazionali. (XINHUA)