Cina-Belgio: a Bruxelles giornata cultura infanzia

(XINHUA) - BRUXELLES, 29 MAG - Più di sessanta bambini di origine cinese e belga hanno partecipato ieri alle celebrazioni della Giornata della cultura per l'infanzia Cina-Belgio, organizzata dal China Cultural Center di Bruxelles.

Si è trattato della prima attività in presenza a cui questi ragazzi hanno potuto partecipare nella città dopo la pandemia di Covid-19. La consigliera Yang Qing, moglie dell'ambasciatore cinese in Belgio, ha affermato nel suo discorso di apertura che attività divertenti come queste possono contribuire a promuovere migliori scambi tra Cina e Belgio.

Dopo la cerimonia di apertura, i bambini hanno visitato una mostra di opere selezionate incentrate sul tema 'The Twenty-Four Solar Terms in My Heart' ('I ventiquattro termini solari nel mio cuore') e sulla Cop15 delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

I giovani studenti di origine cinese e belga delle scuole locali hanno potuto vivere una vera e propria esperienza culturale cinese, dove hanno imparato a creare origami, l'arte della scrittura calligrafica e a fare giochi cinesi tipici come quelli che consistono nel suonare tamburi e nel passaggio di doni floreali. L'attività si è conclusa con il canto 'A Friendship Is Everlasting' ('Un'amicizia dura per sempre'). (XINHUA)