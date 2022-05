Reso noto calendario Chinese Super League 2022

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAG - Il calendario della prima fase della Chinese Super League (Csl) del 2022 è stato pubblicato oggi sull'account ufficiale Weibo dell'evento, annunciando che vi saranno 18 club a disputare 10 turni in tre città ospitanti.

Stando al programma, la prima fase (gironi 1-10) della Csl inizierà il 3 giugno e terminerà il 12 luglio. Nell'arco di questi 40 giorni si giocheranno in totale 90 partite.

Di fronte alla grave crisi finanziaria dei club e delle incertezze causate dalla pandemia Covid-19, la stagione 2022 della Chinese Super League inizierà a Meizhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ad Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan, e a Dalian, nella provincia settentrionale del Liaoning; ogni città ospiterà sei squadre.

Il neopromosso Zhejiang Fc sfiderà i campioni in carica dello Shandong Taishan nella partita inaugurale della Csl il 3 giugno.

(XINHUA)