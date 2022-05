Megapiano dati rafforza infrastruttura digitale Cina

(XINHUA) - GUIYANG, 28 MAG - Mentre la Cina cavalca l'onda della digitalizzazione e cerca di sfruttare appieno il potenziale dell'industria dei big data, un megaprogetto volto a gestire l'impennata della domanda di potenza computazionale sta prendendo forma.

Nel mese di febbraio, la Cina ha iniziato a lavorare a un piano di costruzione di un sistema nazionale integrato di big data che prevede l'istituzione di otto hub di calcolo a livello nazionale e di 10 cluster nazionali di data center.

Il progetto chiamato 'East data, west computing' è una parte fondamentale dell'infrastruttura digitale cinese. Il suo obiettivo è quello di coordinare le capacità computazionale delle regioni orientali del Paese, in cui il fabbisogno informatico è elevato, con le suddivisioni interne occidentali, dove le abbondanti risorse rinnovabili sono ottimali per la costruzione di data center.

In breve, il piano prevede che le regioni interne meno sviluppate immagazzinino ed elaborino i dati trasmessi dalle zone orientali economicamente avanzate.

"La creazione del progetto ha preso forma e preannuncia un futuro promettente", ha dichiarato Lin Nianxiu, vicedirettore della National Development and Reform Commission, nel corso del suo intervento in occasione del China International Big Data Industry Expo 2022 che si è svolto giovedì a Guiyang, nella provincia sud-occidentale del Guizhou.

Nella prossima fase, la Cina costruirà e impegnerà infrastrutture moderne e lungimiranti e accelererà la trasformazione digitale delle infrastrutture tradizionali, ha proseguito Lin. (SEGUE)