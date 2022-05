Megapiano dati rafforza infrastruttura digitale Cina (4)

(XINHUA) - GUIYANG, 28 MAG - STIMOLARE L'UTILIZZO COMMERCIALE Da quando nel 2016 il Guizhou ha ottenuto l'approvazione per la creazione della prima zona pilota a livello nazionale per i big data, la provincia è diventata il leader del Paese per questo settore. A seguito di anni di sviluppo, diversi data center hanno iniziato ad avere successo commerciale.

Il Gui'an Supercomputing Center è entrato in funzione alla fine del 2020. Con 537 server e 1.000 processori grafici ad alte prestazioni, il centro vanta una potenza computazionale combinata di 13,4 quadrilioni di operazioni in virgola mobile al secondo, classificandosi al 3° posto tra i data center della Cina occidentale.

Peng Benqian, un dirigente della società che gestisce il centro, ha dichiarato che il polo ha promosso l'utilizzo commerciale della potenza di calcolo e delle risorse di archiviazione, soddisfacendo al contempo le esigenze della ricerca scientifica nazionale.

Nel gennaio 2021, Shenzhen Rayvision Technology Co., Ltd., un'azienda specializzata nella fornitura di servizi di cloud computing verticale per l'industria delle arti visive, è stato il primo cliente ad acquistare potenza di calcolo dal centro in questione.

Successivamente, il polo ha fornito servizi di potenza informatica per il lavoro di post-rendering di diversi film e spettacoli televisivi, tra cui i blockbuster 'The Battle at Lake Changjin' e 'New Gods: Nezha Reborn'.

Utilizzando la potenza di supercalcolo, il lavoro di rendering che in precedenza richiedeva oltre 100 ore può adesso essere completato in un arco di tempo da uno a cinque minuti, ha dichiarato Dai Kaiguo, ingegnere di Rayvision. (XINHUA)