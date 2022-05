Megapiano dati rafforza infrastruttura digitale Cina (3)

(XINHUA) - GUIYANG, 28 MAG - La regione in questione creerà un 'corridoio di dati' che la collegherà alla Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e al cerchio economico di Chengdu-Chongqing con lo scopo di soddisfare al meglio le esigenze informatiche delle due zone, ha dichiarato Jiao Delu, ingegnere capo dell'amministrazione provinciale del Guizhou per lo sviluppo dei big data.

Un recente rapporto di settore ha evidenziato gli impressionanti progressi della Cina in termini di potenza computazionale, sottolineando come questa sia diventata la forza trainante nella promozione dell'economia digitale.

L'aumento degli investimenti in questo settore avrà un effetto amplificato e a lungo termine sulla crescita economica, si legge nel rapporto, pubblicato congiuntamente dalla Tsinghua University, dall'International Data Corporation e dall'azienda informatica cinese Inspur Information.

"La tendenza del Paese nel convogliare un maggior numero di risorse informatiche dalle aree orientali alle regioni occidentali meno sviluppate offre un'enorme opportunità alle imprese", ha dichiarato Yu Junfang, vice direttore generale della filiale locale di China Unicom nel Guizhou.

Yu ha spiegato che China Unicom prevede di investire quasi 1,5 miliardi di yuan nell'ampiamento del proprio data center a Guiyang, aggiungendo quasi 7.000 rack server al suo totale attuale di 3.000. (SEGUE)