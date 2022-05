Cina: settore bevande in crescita gen-apr 2022

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAG - La produzione e le vendite di bevande in Cina hanno registrato una crescita stabile nei primi quattro mesi del 2022, stando ai dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Dalle cifre ufficiali emerge infatti che nel periodo gennaio-aprile, le principali aziende di bevande hanno prodotto articoli per 57,9 milioni di tonnellate, segnando un incremento dell'1% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno.

Ad aprile, la produzione di bevande di tali compagnie ha totalizzato 14,1 milioni di tonnellate, con un calo dell'8,5% rispetto al 2021.

Si considerano maggiori produttori le aziende con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,97 milioni di dollari).

Sulla base dei dati precedenti, le vendite al dettaglio di bevande in Cina sono cresciute del 10,4% su base annua, raggiungendo i 93,8 miliardi di yuan nei primi quattro mesi del 2022. (XINHUA)