Cina rinuncia a interessi sui prestiti agli studenti (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAG - Secondo il Ministero, le misure sono state adottate al fine di alleviare la pressione occupazionale dei laureati con difficoltà finanziarie, oltre che per ottimizzare i servizi di collocamento a favore degli studenti.

Nel corso di una riunione dell'esecutivo del Consiglio di Stato che si è tenuta l'11 maggio è stato deciso di esentare gli interessi sui prestiti agli studenti e di consentire rimborsi differiti per quelli universitari che si laureano entro la fine del 2022.

La previsione è quella di esenzioni per più di 2 miliardi di yuan (circa 297 milioni di dollari) di interessi sui prestiti, e di rimborsi differiti che raggiungeranno i 5 miliardi di yuan, a beneficio di oltre 4 milioni di studenti universitari. (XINHUA)