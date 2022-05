Cina: politiche mirate per mercato immobiliare

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - La Cina ha attivamente presentato misure mirate quali l'allentamento delle restrizioni all'acquisto o alla vendita, l'adeguamento delle politiche del fondo di previdenza per l'edilizia abitativa e la riduzione dei tassi di interesse sui mutui al fine di soddisfare al meglio il mercato degli acquisti residenziali e promuovere lo sviluppo del mercato immobiliare.

A causa di fattori quali il Covid-19, il calo previsto del reddito pro capite e il rischio di insolvenza di alcuni promotori immobiliari, il mercato fondiario cinese quest'anno ha subito una contrazione.

Nei primi quattro mesi del 2022, le vendite di abitazioni ad uso commerciale sono diminuite del 20,9% in termini di superficie e del 29,5% in termini di valore.

Ribadendo il principio che 'l'abitazione è per viverci, non per speculare', nel corso di un'importante riunione dei massimi responsabili politici della Cina il mese scorso è stato richiesto un impegno al fine di migliorare le politiche immobiliari, un importante sostegno per l'economia.

L'industria immobiliare cinese, con una dimensione di 10.000 miliardi di yuan (circa 1.480 miliardi di dollari), interessa decine di sottosettori lungo tutta la filiera. Secondo i dati ufficiali, nel 2021 il valore aggiunto del settore ha rappresentato il 6,8% del prodotto interno lordo del Paese.

Nella riunione esecutiva del Consiglio di Stato di lunedì, la nazione ha sottolineato ancora una volta che saranno adottate politiche specifiche per le città, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze abitative basilari delle persone e il loro desiderio di ottimizzare le condizioni di alloggio.

Al 25 maggio, 20 città cinesi avevano allentato le restrizioni relative alla vendita di case, come mostrano i dati della China Index Academy.

"L'allentamento delle restrizioni alla vendita può aumentare l'offerta di alloggi nel breve termine, ottimizzare la liquidità del mercato degli alloggi già abitati in precedenza e liberare ulteriormente la domanda di migliori condizioni abitative", ha dichiarato Guan Rongxue, analista di Zhuge House Hunter, una piattaforma immobiliare online.

Alcune città hanno iniziato a consentire alle famiglie con più di un figlio di acquistare un'altra abitazione sulla base delle attuali restrizioni o di essere esentate da queste, quali componenti degli sforzi volti ad alleviare la carenza di alloggi per questa categoria e iniettare vitalità nel mercato immobiliare.

Per le cittadine, soprattutto quelle di terza e quarta fascia, che non hanno restrizioni relative all'acquisto di case, l'adeguamento delle politiche del fondo di previdenza per gli alloggi è un modo efficace per sostenere la domanda.

Secondo la China Index Academy, quest'anno almeno 70 città cinesi hanno presentato circa 100 politiche di adeguamento del fondo di previdenza per l'edilizia abitativa, concentrandosi sull'aumento della quota e sulla riduzione della percentuale di acconto dei prestiti del fondo di previdenza.

Chen Wenjing, direttore della ricerca dell'accademia, ritiene che un numero maggiore di cittadine ottimizzerà le politiche pertinenti al fine di rafforzare la funzione di garanzia del fondo di previdenza per gli alloggi.

Le autorità finanziarie del Paese hanno inviato di recente chiari segnali con l'obiettivo di sostenere la crescita del credito immobiliare.

Una circolare del 15 maggio pubblicata congiuntamente dalla People's Bank of China e dalla China's Banking and Insurance Regulatory Commission ha permesso agli istituti bancari commerciali di ridurre di 20 punti base il limite minimo dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto di una prima casa, in base ai parametri di riferimento del loan prime rate (Lpr).

Il 20 maggio, la Cina ha annunciato che avrebbe tagliato di 15 punti base il Lpr a più di cinque anni, su cui molti istituti di credito basano i propri tassi ipotecari, portandolo al 4,45%, un fattore che aiuterà anche il mercato immobiliare a sostenere uno sviluppo stabile e a stimolare la domanda nel complesso.

Osservando che un mercato immobiliare sano svolge un ruolo positivo nella stabilizzazione della crescita economica, Xu Xiaole, analista senior della piattaforma di intermediazione fondiaria cinese Beike, ha affermato che è necessario adottare misure al fine di stimolare il ciclo virtuoso del settore.

Le politiche immobiliari, tuttavia, non devono essere sfruttate quali stimolo economico a breve termine, ha proseguito Xu.

Il Paese dovrebbe impegnarsi per mantenere la continuità e la stabilità delle misure di regolamentazione, rafforzando la precisione e il coordinamento delle politiche, nel tentativo di assicurare i prezzi delle abitazioni e le aspettative del mercato, ha affermato Feng Jun, responsabile della China Real Estate Association. (XINHUA)