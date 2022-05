Cina: politiche mirate per mercato immobiliare

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - La Cina ha attivamente presentato misure mirate quali l'allentamento delle restrizioni all'acquisto o alla vendita, l'adeguamento delle politiche del fondo di previdenza per l'edilizia abitativa e la riduzione dei tassi di interesse sui mutui al fine di soddisfare al meglio il mercato degli acquisti residenziali e promuovere lo sviluppo del mercato immobiliare.

A causa di fattori quali il Covid-19, il calo previsto del reddito pro capite e il rischio di insolvenza di alcuni promotori immobiliari, il mercato fondiario cinese quest'anno ha subito una contrazione.

Nei primi quattro mesi del 2022, le vendite di abitazioni ad uso commerciale sono diminuite del 20,9% in termini di superficie e del 29,5% in termini di valore.

Ribadendo il principio che 'l'abitazione è per viverci, non per speculare', nel corso di un'importante riunione dei massimi responsabili politici della Cina il mese scorso è stato richiesto un impegno al fine di migliorare le politiche immobiliari, un importante sostegno per l'economia.

L'industria immobiliare cinese, con una dimensione di 10.000 miliardi di yuan (circa 1.480 miliardi di dollari), interessa decine di sottosettori lungo tutta la filiera. Secondo i dati ufficiali, nel 2021 il valore aggiunto del settore ha rappresentato il 6,8% del prodotto interno lordo del Paese.

(SEGUE)